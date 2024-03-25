Средства ПВО сбили 11 украинских БПЛА над Ростовской областью

В ночь на понедельник, 25 марта, российские военнослужащие пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа.
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