«Конец сезона»: Дотянуться до неба в алмазах

Пересильд, Снигирь и Чиповская в ролях трёх сестер в новом фильме Константина Худякова По внешней фабуле такого вроде не скажешь — в Прибалтике 90-х, в маленьком курортном городке проживает семейство из трех сестер: дочери вoенного немало поездили с отцом по гарнизонам, пока не осели здесь и неожиданно не оказались «за границей».