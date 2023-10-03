«Конец сезона»: Дотянуться до неба в алмазах

Пересильд, Снигирь и Чиповская в ролях трёх сестер в новом фильме Константина Худякова По внешней фабуле такого вроде не скажешь — в Прибалтике 90-х, в маленьком курортном городке проживает семейство из трех сестер: дочери вoенного немало поездили с отцом по гарнизонам, пока не осели здесь и неожиданно не оказались «за границей».
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