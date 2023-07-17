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Российские СУшки отработали по зерновому коридору

Российские СУшки отработали по зерновому коридору

"Давно пора!" С начала действия сделки атаки в зоне "зернохода" были табу. Полная тишина. И вдруг наши орлы сей запрет нарушили.

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Комментарии
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Антон Пономарев
элита зарабатывает, пока &quot;простые смертные&quot; умирают. Так было, так есть и так будет, увы.
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2 час.
Виктор Александров
&quot;Зерновая сделка&quot; - это позор России и &quot;гаранта&quot;!
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1 час.
Леонид Буравлев
Зерновая сделка это не про вывоз украинского зерна, для тех, кто ещё это не знал и не понял!)) Это сделка по вывозу с Украины зерна, произведенного крупнейшими  западными сельхозкорпорациям  Cargill, Dupont,Monsanto и немецко-австрийскими, которым принадлежит 17 млн. Га посевных площадей или 52,31 % от всех посевных площадей Украины.А с учётом того, что осталось от Украины, так это будет вообще процентов 80-90.Поэтому и фронте СВО все без движения. Зерно надо собрать западным хозяевам.А потом опять сделку продлевать будем, его вывезти надо!))А пока уборочная только началась!))
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1 час.

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