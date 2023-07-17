Российские СУшки отработали по зерновому коридору

Леонид Буравлев

Зерновая сделка это не про вывоз украинского зерна, для тех, кто ещё это не знал и не понял!)) Это сделка по вывозу с Украины зерна, произведенного крупнейшими западными сельхозкорпорациям Cargill, Dupont,Monsanto и немецко-австрийскими, которым принадлежит 17 млн. Га посевных площадей или 52,31 % от всех посевных площадей Украины.А с учётом того, что осталось от Украины, так это будет вообще процентов 80-90.Поэтому и фронте СВО все без движения. Зерно надо собрать западным хозяевам.А потом опять сделку продлевать будем, его вывезти надо!))А пока уборочная только началась!))