Главе ведомства будет доложено о ходе дополнительной проверки по факту ненадлежащих жилищных условий в многоквартирных домах Республики Карелия и мерах, принимаемых для защиты прав граждан

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия проводилась проверка по факту ненадлежащих жилищных условий в многоквартирных домах в Петрозаводске, по которому принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.
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