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Защитник Канады Джонстон ответил на твит, в котором рост числа темнокожих в сборной назвали «трагическим»: «Наша сила – в разнообразии, оно делает страну особенной»

Защитник Канады Джонстон ответил на твит, в котором рост числа темнокожих в сборной назвали «трагическим»: «Наша сила – в разнообразии, оно делает страну особенной»

Активист Кит Вудс, характеризуемый в различных источниках как человек ультраправых взглядов, опубликовал фотографии сборных Канады в 2000 и 2024 годах.

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