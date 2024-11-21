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Русская весна

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Польша опять грозит России

Польша опять грозит России

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире радиостанции TOK FM безосновательно обвинил Россию в диверсионной деятельности и пригрозил высылкой дипломатов.

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Комментарии
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Сергей Долгополов
Да у них не закрытый гештальт ,Россия им все время п...ей наваливала,и болит у них пока опять наваляем!
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12 час.
Дмитрий Гурин
Радослав думаю собирается отвечать за свои слова по старой разноцветной традиции ЕС без применения смазочных материалов.
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10 час.
Eduard
Кто-то верит руководству Европы,Польши? Я нет,никому!
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7 час.

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