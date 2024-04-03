Москва распространила в ООН проект заявления об ударе ЦАХАЛ по консульству Ирана

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лина любимцева

НУЖНО в этом заявлении объявить Израиль государством-террористом!! Хватит терпеть их преступления... ПОЧЕМУ весь Мир молчит?!! Ведь сейчас Израиль проводит ГЕНОЦИД ПАЛЕСТИНСКОГО НАРОДА!! Убивают всех без разбору: детей, стариков, женщин... Былой холокост не дает им права ТАК СЕБЯ ВЕСТИ в отношении других народов и не дает права на всепрощение. ТАКОЕ ТВОРЯТ!!... То они палестинцев убивают, то в Сирии Голанские высоты захватили и ведут себя НАГЛО! То на Египет бросаются, как бешеные собаки, то на Ливан скалятся, обстреливают и беспредельничают в их небе... жЫды считают, что холокост им все позволяет? НАПРАШИВАЮТСЯ на очередной разгон жидовья по Миру? Только сейчас НИКТО их не примет!! А что будет - пусть догадываются сами!!