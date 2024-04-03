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Москва распространила в ООН проект заявления об ударе ЦАХАЛ по консульству Ирана

Москва распространила в ООН проект заявления об ударе ЦАХАЛ по консульству Ирана

Российская сторона распространила в СБ ООН проект заявления с осуждением атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по консульству Ирана в Сирии, сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
НУЖНО в этом заявлении объявить Израиль государством-террористом!! Хватит терпеть их преступления... ПОЧЕМУ весь Мир молчит?!! Ведь сейчас Израиль проводит ГЕНОЦИД ПАЛЕСТИНСКОГО НАРОДА!!  Убивают всех без разбору: детей, стариков, женщин...   Былой холокост не дает им права ТАК СЕБЯ ВЕСТИ в отношении других народов и не дает права на всепрощение. ТАКОЕ ТВОРЯТ!!... То они палестинцев убивают, то в Сирии Голанские высоты захватили и ведут себя НАГЛО! То на Египет бросаются, как бешеные собаки, то на Ливан скалятся, обстреливают  и беспредельничают в их небе... жЫды считают, что холокост им все позволяет? НАПРАШИВАЮТСЯ на очередной разгон жидовья по Миру? Только сейчас НИКТО их не примет!! А что будет - пусть догадываются сами!!
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