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  • ММ
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Россия в ПА ОБСЕ: Совфед поддержал долгожданное решение о "паузе"

Россия в ПА ОБСЕ: Совфед поддержал долгожданное решение о "паузе"

Совфед поддержал долгожданное решение о "паузе" участия России в ПА ОБСЕ. Окончательное решение может быть вынесено 3 июля.

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