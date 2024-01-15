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Китай

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Китай резко осудил заявление Госдепартамента США о выборах на Тайване

Пекин, 14 января /Синьхуа/ -- Заявление Госдепартамента США о выборах в китайском регионе Тайвань серьезно нарушает принцип одного Китая и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, отметил в воскресенье официальный представитель МИД КНР.

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