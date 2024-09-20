В Иванове сотрудники ППС задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков

Сотрудниками отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по Ивановской области был задержан автомобиль, под управлением 26-летнего жителя областного центра, который подозревался в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
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