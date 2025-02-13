 Бастрыкин поручил проверить информацию о нападении на бригаду скорой в Рязани  

Врач выездной бригады скорой помощи обратилась в СК России с заявлением о противоправных действиях.Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по факту нападения на бригаду скорой медицинской помощи в Рязани.