 Бастрыкин поручил проверить информацию о нападении на бригаду скорой в Рязани  

Врач выездной бригады скорой помощи обратилась в СК России с заявлением о противоправных действиях.Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по факту нападения на бригаду скорой медицинской помощи в Рязани.
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