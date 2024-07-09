Роскачество назвало лучшие дезодоранты, которые защищают от пота в разы лучше премиальных Юлия ЧелкановаВ недавнем исследовании Роскачества были определены дезодоранты, которые не только обеспечивают высокий уровень защиты от пота, но и имеют более доступную цену по сравнению с премиальными аналогами.