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Роскачество назвало лучшие дезодоранты, которые защищают от пота в разы лучше премиальных

Роскачество назвало лучшие дезодоранты, которые защищают от пота в разы лучше премиальных

Роскачество назвало лучшие дезодоранты, которые защищают от пота в разы лучше премиальных Юлия ЧелкановаВ недавнем исследовании Роскачества были определены дезодоранты, которые не только обеспечивают высокий уровень защиты от пота, но и имеют более доступную цену по сравнению с премиальными аналогами.

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