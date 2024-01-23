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Военное обозрение

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«Наши народы должны объединиться»: президент Польши намекнул на «реставрацию» Речи Посполитой, выступая на мероприятии в Литве

«Наши народы должны объединиться»: президент Польши намекнул на «реставрацию» Речи Посполитой, выступая на мероприятии в Литве

Как и сотни лет назад, Россия провозглашена главным врагом и для Варшавы, и для Вильнюса.

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