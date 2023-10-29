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Виралайф

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Об абсурдности веры сторонников Путина в «патриотичный капитализм» на примере современных олигархов

Об абсурдности веры сторонников Путина в «патриотичный капитализм» на примере современных олигархов

Здравствуйте, подписчики и читатели этого канала! Ещё задолго до наступления новой экономической реальности в которой мы оказались в прошлом году, в нашей стране было изрядное число людей, которые свято верили в то, что действующие руководство страны делает все абсолютно правильно, а развитию страны мешают коварные олигархи и пятая колонна.

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Валерий Шаронов
рука руку моет...
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