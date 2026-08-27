НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Шняги.Нет

3 подписчика

От «глубоко оскорбительных выборов» до ужина в Белом доме: политический разворот Сергея Брина

От «глубоко оскорбительных выборов» до ужина в Белом доме: политический разворот Сергея Брина

Журналисты Vanity Fair провели собственное расследование и выяснили, как 53-летний сооснователь Google российского происхождения Сергей Брин и его 33-летняя возлюбленная Джерелин Гилберт-Сото совершили идеологический кульбит, превратившись из убежденных либералов в сторонников консервативного курса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии