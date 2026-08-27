От «глубоко оскорбительных выборов» до ужина в Белом доме: политический разворот Сергея Брина

Журналисты Vanity Fair провели собственное расследование и выяснили, как 53-летний сооснователь Google российского происхождения Сергей Брин и его 33-летняя возлюбленная Джерелин Гилберт-Сото совершили идеологический кульбит, превратившись из убежденных либералов в сторонников консервативного курса.