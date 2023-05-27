Politico: сенаторы из США намерены представить проекты о надзоре за помощью Украине

Сенаторы из США планируют в очередной раз направить на рассмотрение законопроекты об ужесточении надзора за выделяемой Киеву помощью после того, как Пентагон повысил стоимость отправленного на Украину оборудования из-за путаницы, передает Politico.
Сенаторы из США планируют в очередной раз направить на рассмотрение законопроекты об ужесточении надзора за выделяемой Киеву помощью после того, как Пентагон повысил стоимость отправленного на Украину оборудования из-за путаницы, передает Politico.
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