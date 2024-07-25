FT: украинцы массово разбирают электромобили, чтобы сохранить энергоснабжение

К настоящему моменту Россия вывела из строя или взяла под контроль более половины внутренних электрогенерирующих мощностей Украины, вынудив энергетические компании республики проводить веерные отключения электроэнергии по всей стране, в результате чего дома и предприятия остались без электричества на 20 часов в день.