FT: украинцы массово разбирают электромобили, чтобы сохранить энергоснабжение

К настоящему моменту Россия вывела из строя или взяла под контроль более половины внутренних электрогенерирующих мощностей Украины, вынудив энергетические компании республики проводить веерные отключения электроэнергии по всей стране, в результате чего дома и предприятия остались без электричества на 20 часов в день.
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