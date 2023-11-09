Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело о коррупции в сельхозакадемии

«Абитуриент» не хотел посещать занятия, сдавать зачёты и экзамены в Смоленске Уголовное дело о даче взятки в крупном размере сотруднице местной государственной сельскохозяйственной академии Следственный комитет РФ возбудил в Смоленске.
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