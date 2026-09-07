NQ Weekly Outlook – Week 36 of 2026 (SEP 04 - SEP 11) E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI:NQ1! UA_CAPITAL NQ WEEKLY MARKET OUTLOOK NQ Weekly Recap Outlook Price retested Demand 1 and reacted from more than 20 points above the level.
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