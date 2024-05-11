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Петербургский дневник

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17 работ Левитана из собрания Русского музея впервые представили в Плёсе

17 работ Левитана из собрания Русского музея впервые представили в Плёсе

Выставка открыта в Музейно-выставочном комплексе «Присутственные места» до 27 октября В Плесе в Музейно-выставочном комплексе «Присутственные места» открылась выставка «Исаак Левитан из собрания Государственного Русского музея».

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