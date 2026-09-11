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Татар-информ

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Первую ветроэлектростанцию в Татарстане планируют запустить к 2029 году

Первую ветроэлектростанцию в Татарстане планируют запустить к 2029 году

Свияжскую ветроэлектростанцию в Татарстане планируют запустить к 2029 году. Мощность объекта составит 268,8 МВт.

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