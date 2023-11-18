Популярный казахский блогер Анастасия Ахметова назвала Россию суперэтносом. Анастасия Ахметова высмеяла потуги казахских и украинских националистов поссорить Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева.
Казашка жёстко осадила националистов: Путин - не про "погладь собачку"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Максаков
Молодец эта красивая казахская молодая женщина. Дай Аллах ей здоровья и всем нам вместе мира и добра!
Ответить
16 час.
v
viach
Мой коммент неудобен, неугоден, поэтому здесь ему не место?
Ответить
13 час.
Модест
"в Казахстане придумали новый термин своей внешней политике, сравнив её со стулом" У Касыма стул жидкий? Уже и русское телевидение запретил, боится, что американский барин накажет за просмотр неугодной правды.
Ответить
3 мин.
Свежие комментарии