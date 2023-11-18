Театр абсурда
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Театр абсурда

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Казашка жёстко осадила националистов: Путин - не про "погладь собачку"

Казашка жёстко осадила националистов: Путин - не про "погладь собачку"

Популярный казахский блогер Анастасия Ахметова назвала Россию суперэтносом. Анастасия Ахметова высмеяла потуги казахских и украинских националистов поссорить Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева.

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Комментарии
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Игорь Максаков
Молодец эта красивая казахская молодая женщина. Дай Аллах ей здоровья и всем нам вместе мира и добра!
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16 час.
v
viach
Мой коммент неудобен, неугоден, поэтому здесь ему не место?
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13 час.
Модест
&quot;в Казахстане придумали новый термин своей внешней политике, сравнив её со стулом&quot; У Касыма стул жидкий? Уже и русское телевидение запретил, боится, что американский барин накажет за просмотр неугодной правды.
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3 мин.

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