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ХОРОШЁВО-МНЕВНИКИ

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Собянин рассказал о влиянии МЦК на транспортную систему Москвы

Московское центральное кольцо работает уже 10 лет. Сергей Собянин подчеркнул, что после запуска МЦК в 2016 году транспортная система столицы кардинально изменилась.

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