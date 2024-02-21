«Свадьбы не будет»: у алтаря невеста прочла гостям переписку жениха с любовницей

Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Измена — одна из самых болезненных вещей. Реагировать шоком, грустью и гневом — это нормально. Однако некоторые люди направляют все свои негативные чувства в продумывание плана, как проучить человека, причинившего боль.

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