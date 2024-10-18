Бастрыкин: следователи установили работу убившей Татарского взрывчатки

Следователи обнаружили на месте смерти военкора Владлена Татарского части взрывного устройства. С помощью них удалось установить способ приведения в действие взрывчатки, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в беседе с «Комсомольской правдой».
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