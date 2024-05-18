Смоляне будут убирать мусор и борщевик на берегах Ольшанского карьера

«Паразит очень быстро распространяется, и если ничего не делать, то вскоре вся прибрежная территория смоленского водоёма будет им занята!» Завтра в 13:00 эковолонтёры будут очищать от грязи, отходов и опасных растений-паразитов озеро Ольшанский карьер в Смоленском районе Смоленской области.