Татарстанец планирует пешком пройти по городам-героям России и Белоруссии

Фото: страница Альберта Шайдулина в социальной сети Бывший сотрудник органов внутренних дел из Татарстана Альберт Шайдуллин планирует отправиться в патриотическое путешествие по городам-героям Российской Федерации и Республики Беларусь.
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