Ямаль – лучший ассистент сезона в Ла Лиге. У 17-летнего вингера «Барсы» 13 голевых передач

17-летний вингер «Барселоны» сделал 13 голевых передач в 34 матчах чемпионата Испании. Второе место по числу ассистов разделили Рафинья Диас и Алекс Баэна из «Вильярреала», отдавшие по 9 результативных пасов.
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