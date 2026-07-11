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Коротко о главном

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«АиФ» узнал об изменении тактики запуска украинских беспилотников на РФ

ВСУ изменили подход к запуску беспилотников для атак на российские регионы. По словам основателя учебного центра беспилотной авиации Максима Кондратьева, вместо стационарных площадок теперь используются мобильные комплексы, передает «АиФ».

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