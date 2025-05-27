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Осака в сакуре и слезах, топы уже посыпались. Итоги дня на «Ролан Гаррос»

Осака в сакуре и слезах, топы уже посыпались. Итоги дня на «Ролан Гаррос»

«Ролан Гаррос» набирает ход – уже прошел второй день. Что было интересного? Как дела у россиян? Карен Хачанов обыграл Александра Вукича – 6:4, 6:4, 6:4.

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