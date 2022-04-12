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Операция по денацификации Украины есть логическое завершение Великой Отечественной войны

Операция по денацификации Украины есть логическое завершение Великой Отечественной войны

Нацизм в любом его обличье – немецкий ли, украинский ли – оказался куда более живучим, чем хотелось думать Оставив кровавый след в тылу Красной армии, ушедшей на Запад добивать гитлеровских оккупантов, бандподполье из числа украинских националистов продолжило войну со своим народом и после окончания Великой Отечественной.

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