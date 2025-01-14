Налетом на «Турецкий поток» Украина терроризирует Европу

Эксперты: Атакой по инфраструктуре «Турецкого потока» Украина ударила по интересам стран НАТО @ Виталий Тимкив/РИА Новости Tекст: Роман Крецул «Это посягательство на суверенитет стран Европы» – такими словами в Евросоюзе отреагировали на атаку украинскими беспилотниками по инфраструктуре «Турецкого потока», расположенной на территории Краснодарского края.
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