Жители райцентров Тамбовщины получили доступ к широкополосному доступу в интернет

В Рассказово появились новые возможности для подключения высокоскоростного интернета. Сделать это могут более 7000 жителей многоквартирных домов во всех частях города, включая микрорайоны Центральный, 60 лет Рассказово, Дубняк и ряда ЖК.
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