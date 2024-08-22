Закон о контроле за самоходными машинами вступает в силу

Контроль за самоходными машинами будет усилен с 1 сентября. Пишет Комсомольская правда. Закон, который усиливает надзор за тракторами, квадроциклами, снегоходами и другими самоходными машинам, был принят еще в 2023 году и наконец-то вступает в силу.