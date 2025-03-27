Воинские перевозочные документы с 2026 года станут электронными

С 2026 года оформить воинские перевозочные документы можно будет в электронном виде. Об этом заявил министр транспорта Роман Старовойт в ходе «парламентского часа» на пленарном заседании Совета Федерации 27 марта.
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