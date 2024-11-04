Станки Калашникова, импорт башенных кранов и отечественные вентиляторы

1. Оборонный концерн Калашников обеспечивает Россию в том числе и станками (ссылка): .за текущий год предприятие полностью исполнит в текущем году все контрактные обязательства по поставкам станков заказчикам.
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