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Станки Калашникова, импорт башенных кранов и отечественные вентиляторы

Станки Калашникова, импорт башенных кранов и отечественные вентиляторы

1. Оборонный концерн Калашников обеспечивает Россию в том числе и станками (ссылка): .за текущий год предприятие полностью исполнит в текущем году все контрактные обязательства по поставкам станков заказчикам.

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