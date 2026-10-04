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Поздравления с Днем учителя: 30 красивых фраз для любимого педагога

Поздравления с Днем учителя: 30 красивых фраз для любимого педагога

День учителя — хороший повод сказать спасибо человеку, который не просто объяснял темы у доски, а поддерживал, вдохновлял и помогал поверить в свои силы.

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