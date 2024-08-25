Посольство РФ во Франции проясняет ситуацию вокруг Дурова

Российское посольство во Франции предприняло необходимые шаги по прояснению ситуации с задержанием создателя Telegram Павла Дурова, несмотря на отсутствие соответствующих обращений со стороны его представителей.
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