Тайная свадьба? Невеста Харламова показала фото с секретного торжества

Юморист Гарик Харламов тайно женился на возлюбленной Катерине Ковальчук. К такому выводу пришли многие поклонники звездной пары после того, как избранница знаменитости опубликовала серию снимков в социальной сети.
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