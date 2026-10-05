Силуанов: В России предотвратили вывоз $180 млн наличными сверх нормы

Главное в тезисах: Тезис 1: С апреля по июль 2026 года российские власти предотвратили 291 попытку вывоза наличной валюты сверх установленных норм на общую сумму почти $180 млн, заявил министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации.