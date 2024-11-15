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Русский Су-57 покорил зрителей на авиашоу в Китае: "Это вообще законно?"

Русский Су-57 покорил зрителей на авиашоу в Китае: "Это вообще законно?"

Фото: mil.ru. С 12 по 17 ноября в Китае проходит международная выставка Airshow China 2024. На мероприятии представлен экспортный вариант истребителей Су-57, о чём сообщил Ростех.

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