Этот цветок ученые считают разумным — действительно ли у него есть интеллект?

О наличии интеллекта у некоторых растениях говорит их сложное поведение. Они способны обмениваться информацией при помощи химических сигналов и принимать решения на основе полученной информации из окружающей среды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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