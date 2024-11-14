ОДК впервые представила новейший авиационный двигатель 5-го поколения. Новейший двигатель 177С для самолетов оперативно-тактической авиации имеет улучшенные характеристики и относится к пятому поколению.
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ОДК впервые представила новейший авиационный двигатель 5-го поколения. Новейший двигатель 177С для самолетов оперативно-тактической авиации имеет улучшенные характеристики и относится к пятому поколению.
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