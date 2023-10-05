Об этом говорят результаты 12-летнего международного эксперимента.Результаты более чем 12-летнего международного эксперимента выяснилось, что ежедневный подъем на 50 ступенек снижает риск заболевания сердца на 20%, сообщает журнал Международного общества по борьбе с атеросклерозом Atherosclerosis.