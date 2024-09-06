ВМФ РФ проявляет активность вблизи подводных коммуникаций — CNN

Российские военные проявляют подозрительную активность в районах пролегания международных подводных коммуникаций для якобы их умышленного повреждения, сообщил 6 сентября телеканал CNN со ссылкой на источники правительстве США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии