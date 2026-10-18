Ремонт поврежденного атаками Вооруженных сил Украины (ВСУ) электротехнического оборудования на Запорожской теплоэлектростанции (ТЭС) для энергоснабжения Запорожской АЭС при действии режима тишины займет не менее недели.
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