Обозреватель Дор: либералы считают Маска "мини-Гитлером" из-за его политики в X

Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск подарил США электромобили, за что общественность его вознесла, однако стоило ему дать чуть больше свободы слова в контролируемой им социальной сети X, как его тут же причислили к сторонникам идеи превосходства белых и "чуть ли не следующим мини-Гитлером".
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