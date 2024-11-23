Обозреватель Дор: либералы считают Маска "мини-Гитлером" из-за его политики в X

Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск подарил США электромобили, за что общественность его вознесла, однако стоило ему дать чуть больше свободы слова в контролируемой им социальной сети X, как его тут же причислили к сторонникам идеи превосходства белых и "чуть ли не следующим мини-Гитлером".