“Billionaire Jeff Yass gave almost $110 million to boost Republicans in the U.S. midterm elections, making him the third-largest individual donor of this cycle and the top financial backer of embattled Republican Ohio gubernatorial candidate Vivek Ramaswamy,” Bloomberg reports.
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