Показываем обстановку на дорогах Симферополя В такую погоду рекомендуется соблюдать правила безопасности:по возможности ограничить выезд на личных автомобилях;не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;исключить выход в горы и леса;о происшествиях крымчан просят оперативно сообщать … .