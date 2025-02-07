Показываем обстановку на дорогах Симферополя В такую погоду рекомендуется соблюдать правила безопасности:по возможности ограничить выезд на личных автомобилях;не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;исключить выход в горы и леса;о происшествиях крымчан просят оперативно сообщать … .
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