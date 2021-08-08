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Азиатский аналитик: Характеристики и дизайн китайских подводных лодок Type 039D говорят о том, что их цель – Тайвань

Азиатский аналитик: Характеристики и дизайн китайских подводных лодок Type 039D говорят о том, что их цель – Тайвань

Многие западные и азиатские эксперты предрекают скорое начало вооруженного конфликта между Китаем и Тайванем, причем США и ряд стран НАТО, если и не будут в него вмешиваться, то помогут Тайбею вооружениями и окажут экономическое давление на Пекин.

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